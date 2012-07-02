Парламент отложил рассмотрение языкового закона на осень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня на брифинге после завершения Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

«На этом пленарной неделе этот вопрос не может и не будет рассматриваться. Во-первых, он не подготовлен, а во-вторых, он вызывает политическое противостояние. Эти две причины достаточны для того, чтобы не рассматривать этот вопрос», - сказал В.Литвин.

Председатель Верховной Рады напомнил, что к этому законопроекту уже поступило более 2 тыс. поправок, над которыми сейчас работает профильный комитет парламента.

«Я думаю, что мы допустили ошибку. Нужно было при рассмотрении этого вопроса сразу создать рабочую группу, пригласить специалистов и для нахождения политического компромисса проработать серьезно серьезный документ. Тема важная, тема чувствительная», - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, во время Согласительного совета председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский заявил, что комитет на данное время рассмотрел лишь около 300 поправок к «языковому законопроекту» при подготовке его ко второму чтению. Он напомнил, что всего к проекту закона было подано 2 тысячи 40 поправок.

«Работа очень тяжело идет», - сказал В.Яворивский.

Справка УНИАН. 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», внесенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

В пятницу, 6 июля в 12.00 планируется закрытие текущей сессии Верховной Рады.