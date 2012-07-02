Парламент отложил рассмотрение языкового закона на осень
Председатель Верховной Рады Владимир Литвин гарантирует, что парламент на этой неделе не будет рассматривать «языковой законопроект».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня на брифинге после завершения Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.
«На этом пленарной неделе этот вопрос не может и не будет рассматриваться. Во-первых, он не подготовлен, а во-вторых, он вызывает политическое противостояние. Эти две причины достаточны для того, чтобы не рассматривать этот вопрос», - сказал В.Литвин.
Председатель Верховной Рады напомнил, что к этому законопроекту уже поступило более 2 тыс. поправок, над которыми сейчас работает профильный комитет парламента.
«Я думаю, что мы допустили ошибку. Нужно было при рассмотрении этого вопроса сразу создать рабочую группу, пригласить специалистов и для нахождения политического компромисса проработать серьезно серьезный документ. Тема важная, тема чувствительная», - прибавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, во время Согласительного совета председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский заявил, что комитет на данное время рассмотрел лишь около 300 поправок к «языковому законопроекту» при подготовке его ко второму чтению. Он напомнил, что всего к проекту закона было подано 2 тысячи 40 поправок.
«Работа очень тяжело идет», - сказал В.Яворивский.
Справка УНИАН. 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», внесенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.
В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.
В пятницу, 6 июля в 12.00 планируется закрытие текущей сессии Верховной Рады.