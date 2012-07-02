ПР грозится принять языковой закон уже на этой неделе

Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будут ли настаивать «регионалы» на рассмотрении на этой неделе соответствующего законопроекта.

А.Ефремов отметил, что, согласно регламенту Верховной Рады, профильному комитету отводится 30 дней на подготовку законопроекта ко второму чтению.

При этом А.Ефремов выразил убеждение, что огромное количество поправок к «языковому законопроекту» подано с целью преднамеренного промедления, чтобы не допустить рассмотрение этого вопроса в сессионном зале.

«У нас есть регламентная норма, и мы будем действовать в соответствии с регламентом. Если на протяжении 30 дней комитет не рассмотрит данный законопроект и не примет какого-либо решения, парламент имеет право сам его рассмотреть. Если мы посчитаем нужным это сделать, то до завершения недели мы будем иметь право это сделать», - сказал А.Ефремов.

При этом он отметил, что 30-дневной срок рассмотрения комитетом поправок завершается именно на этой неделе.

Справка УНИАН. 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», внесенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.

Представление поправок к этому законопроекту завершилось 20 июня.

Сегодня, 2 июля, во время Согласительного совета председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский сообщил, что комитет на данное время рассмотрел лишь около 300 поправок к «языковому законопроекту» при подготовке его ко второму чтению. Он напомнил, что всего к проекту закона было подано 2 тысячи 40 поправок.

Также сегодня председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что парламент на этой неделе не будет рассматривать «языковой законопроект».

«На этом пленарной неделе этот вопрос не может, и не будет рассматриваться. Во-первых, он не подготовлен, а во-вторых, он вызывает политическое противостояние. Эти две причины достаточны для того, чтобы не рассматривать этот вопрос», - сказал В.Литвин.