Яценюк, Кличко, Гриценко и Тарасюк рассказали о встрече с президентом Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк журналистам после завершения встречи с Б.Коморовским.

«Мы обсуждали как не допустить фальсификации выборов, и обратились к Президенту Коморовскому с тем, чтобы он во время своей встречи с Президентом Януковичем обратил его внимание на то, что необходимо сделать все возможное, чтобы не было фальсификаций и выборы прошли честно и демократично», - сказал Б.Тарасюк.

По его словам, на встрече с польским Президентом также обсуждались темы «относительно слухов о бойкоте, вопросы успешной подготовки и проведения Украиной и Польшей Евро-2012, вопросы будущего Соглашения об ассоциации Украины с ЕС».

В свою очередь, председатель партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк отметил, что выборы не могут быть признаны демократическими в случае, если лидеры оппозиции будут находиться за решеткой.

«Для нас очень важно определить, что выборы - не только день выборов. Выборы уже начались. И когда оппозицию не допускают на телевизионные каналы, когда членов оппозиционных партий преследуют, и основными участниками избирательной гонки сейчас стали прокуратура, милиция, следователи, правоохранительная система, Служба безопасности, уже сейчас необходимо начинать мониторить процесс выборов, и если эти выборы действительно будут отвечать стандартам демократии, то оппозиция однозначно победит на них», - убежден он.

Лидер партии УДАР Виталий Кличко, который также принимал участие во встрече с Б.Коморовским, в который раз заявил, что его политическая сила будет координировать свои действия во время избирательного процесса с Объединенной оппозицией «За Батьківщину!».

«Я уверен, что только вместе мы сможем защитить результаты, выдвинуть единого кандидата в мажоритарных округах, и только таким образом мы сможем получить максимальный результат, чтобы сформировать большинство в парламенте», - сказал он.

«Польская сторона знает, что в случае победы нынешней оппозиции на выборах европейский курс будет не декларативный, а реалистичный, поскольку из пяти представителей украинских политических сил, принимавших участие во встрече, четверо уже работали в правительстве, и ни один из них не был замечен в коррупционных скандалах, все придерживались европейских ценностей», - подчеркнул председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.