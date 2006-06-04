Железная дорога не хочет расстраивать граждан, но сделает это

Позиция руководства Южной железной дороги - не повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Как передаект корреспондент УНИАН, об этом, находясь в Кременчуге, заявил заместитель начальника ЮЖД Григорий ЯЛАНСКИЙ.

«К сожалению рост тарифов (на пассажирские перевозки) связан с ростом цен на энергоносители и в связи с тем, что не повышаются тарифы на грузовые перевозки, а там реально есть возможность повысить тарифы и за счет роста тарифов на грузоперевозки компенсировать стоимость билетов для пассажиров. Позиция руководства ЮЖД именно такова -не повышать тарифы на пассажирские перевозки, потому что это непосредственным образом влияет на самые незащищенные слои населения»,- сказал Г.ЯЛАНСКИЙ.

Вместе с тем он сообщил, что цены на пассажирские перевозки возрастут с 12 июня. «Это решение принято, и мы будем его выполнять. Хотя в целом уровень пассажирских тарифов не покрывает расходов на перевозку пассажиров»,- говорит Г.ЯЛАНСКИЙ.

Как передавал УНИАН, 1 июня генеральный директор "Укрзалізниці" Василий ГЛАДКИХ в Донецке сообщил журналистам, что "Укрзалізниця" планирует повысить цены на билеты на 50% с 5 июня.

Отвечая на вопрос, намерена ли "Укрзалізниця" в течение двух лет повысить цены на пассажирские перевозки на 80%, В. ГЛАДКИХ сказал: "На 50% с 5 июня, потом на 10% с 1 января, на 10% с 1 апреля и с 1 июля". При этом он подчеркнул, что "это будет составлять 80%, но даже так мы не выйдем на 50% того, что мы несем убытков по пассажирским перевозкам".

Ранее предполагалось, что тарифы повысятся с 1 июня.

2 июня В.ГЛАДКИХ сообщил, что Министерство юстиции Украины уже зарегистрировало Приказ Министерства транспорта и связи Украины о повышении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом Украины во внутригосударственном соединении и повышение произойдет с 12 июня.