Томенко: разговоры о русском языке нужны регионалам только на время выборов

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, комментируя соответствующее заявление члена фракции Партии регионов Вадима Колесниченко.

«Внесение изменений в Конституцию о двуязычности не имеет никаких шансов», - сказал вице-спикер.

По словам Н.Томенко, это не первое и не последнее подобное заявление Партии регионов, которое возникает только в период избирательной кампании.

В то же время, напомнил вице-спикер, для внесения изменений в Конституцию нужны 300 голосов. Н.Томенко отметил, что если за пресловутый языковой законопроект путем фальсификаций и манипулирования карточками депутатов едва набралось 226 голосов, то 300 голосов не существует в принципе.

«Я убежден, что в следующем парламенте не будет антиукраинского большинства - и тем более 300 голосов для изменения статьи 10 Конституции», - сказал он. Вице-спикер напомнил, что раздел 1 Конституции четко определяет, что государственным языком является украинский язык и предпосылкой изменений является необходимость поддержки парламента с дальнейшим утверждением на референдуме.

«Поэтому вероятность внесения изменений в Конституцию по государственному языку близка к нулю», - добавил Н.Томенко.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня народный депутат от Партии регионов В.Колесниченко, заявил, что фракция ПР будет добиваться внесения изменений в Конституцию Украины относительно введения двух государственных языков в государстве.

«Фракция Партии регионов и Партия регионов будут настаивать, чтобы мы, наконец, перешли к легализации существующей в Украине двуязычности, и во время работы Конституционной ассамблеи мы будем добиваться того, чтобы в состав новой Конституции вошла формулировка о том, что в Украине действуют два государственных языка – русский и украинский», - сказал он.