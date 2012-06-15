Адвокат: Для Януковича помилование Тимошенко - дело пяти минут

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Батькивщина", такое мнение выразил адвокат Ю.Тимошенко Николай Титаренко.

По его словам, В.Янукович «тиражирует на весь мир неправду о том, что он не может освободить незаконно осужденную Юлию Тимошенко... Но для него вопрос помилования - дело пяти минут - нужно набраться мужества и изменить указ, которым руководствуется президент при решении вопроса о помиловании».

Как сообщали СМИ, в интервью изданию The Time Magazine В.Янукович заявил, что единственный вариант освободить Ю.Тимошенко - это помиловать ее.

При этом он отметил, что не может помиловать экс-премьера до завершения всех судебных процессов по ее делам.

Ранее Ю.Тимошенко заявляла, что не намерена просить о помиловании.