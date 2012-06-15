Хармс о встрече с Азаровым: спонтанно предложили и я спонтанно согласилась

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Встреча с господином Азаровым, которая состоялась вчера, была спонтанной – мне спонтанно предложили встретиться и я спонтанно согласилась встретиться», - сказала Р.Хармс.

Евродепутат отметила, что не разделяет позицию Н.Азарова в оценках событий, произошедших в Украине в 2004 году.

«События 2004 года мы видим совсем по-разному. Я могу сказать, что мы не пришли к общему выводу во время этой встречи, что, несмотря на разные виденья и восприятия, мы как политики будем разговаривать друг с другом и пытаться прийти к консенсусу», - отметила она.

Р.Хармс сообщила, что главной темой встречи с Н.Азаровым стало обсуждение мандата бывшего Президента Европарламента Пэта Кокса, экс-президента Польши Александра Квасневского в наблюдении за судебными процессами над Ю.Тимошенко.

«Это был один из основных пунктов, о которых мы вели беседу», - подчеркнула евродепутат.