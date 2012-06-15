В центре Киева ограничат движение - шведы пройдут маршем

Около 5 тысяч футбольных фанов проследуют от площади Леси Украинки к НСК «Олимпийский», где сегодня в 21.45 сборная Швеции будет играть с сборной Англии.

Собираться шведы начнут в 14.00 на площади Леси Украинки. Начать шествие футбольные фанаты планируют в 19.00.

По маршруту следования болельщиков на некоторых столичных улицах будет перекрыто движение. В частности, по информации ГАИ, движение на бульваре Леси Украинки на участке от улицы Кутузова до улице И.Кудри будет перекрыто в обоих направлениях с 13.30 до 19.15.

С 18.45 перекроют движение по маршруту: ул. Кутузова – ул. Московская (от ул. Цитадельной до Кловского спуска) – Кловский спуск (от ул. Московской до ул. Мечникова) – ул. Мечникова – ул. Бассейная (от ул. Шелковичной до ул. Эспланадной) – северные ворота НСК «Олимпийский».