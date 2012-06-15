Янукович отвесил комплимент Путину за его артистизм

Как сообщает Левый берег , в интервью The Time Magazine Янукович рассказал о встрече с Путиным на заре "газового" скандала.

"Владимир Владимирович, российскому народу не за что вас винить. Вы защищали интересы своего государства, и сделали это блестяще", – повторил Янукович свои слова.

"Это была Тимошенко, которая нарушила правила. Я не знаю, как вы убедили ее (подписать этот контракт), какими были аргументы, которые вы представили. Это ваше дело. Это ваш артистизм. И лично я не думаю, что у кого-то язык повернулся, чтобы обвинить вас в нарушении правил", – процитировал украинский президент свой разговор с Путиным.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года киевский суд приговорил Тимошенко к семи годам заключения за превышение полномочий во время подписания газового контракта с Россией.

Тимошенко отвергает выдвинутые ей обвинения и заявляет, что это политическая месть со стороны Януковича.