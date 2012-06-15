Янукович отвесил комплимент Путину за его артистизм
Президент Украины Виктор Янукович считает, что Владимир Путин не должен нести никакой ответственности за газовые контракты, которые он подписал с Юлией Тимошенко.
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"Владимир Владимирович, российскому народу не за что вас винить. Вы защищали интересы своего государства, и сделали это блестяще", – повторил Янукович свои слова.
"Это была Тимошенко, которая нарушила правила. Я не знаю, как вы убедили ее (подписать этот контракт), какими были аргументы, которые вы представили. Это ваше дело. Это ваш артистизм. И лично я не думаю, что у кого-то язык повернулся, чтобы обвинить вас в нарушении правил", – процитировал украинский президент свой разговор с Путиным.
Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года киевский суд приговорил Тимошенко к семи годам заключения за превышение полномочий во время подписания газового контракта с Россией.
Тимошенко отвергает выдвинутые ей обвинения и заявляет, что это политическая месть со стороны Януковича.