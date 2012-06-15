Симоненко считает, что власть и оппозиция имитируют драки за язык

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам П.Симоненко, в парламенте Украины вокруг данного законопроекта происходят «предвыборные шулерские дела, которые связаны с тем, что одни якобы заявляют о том, что они выполняют свои обещания». Однако, подчеркнул он, «как вы знаете, этот законопроект не решает вопрос, который остро стоит в повестке дня украинского общества – о статусе русского языка как второго государственного».

Как сказал П.Симоненко, все драки, которые происходили в парламенте вокруг данного законопроекта, «это договоренности между региналами и националистами».

По его словам, «и все эти драки – это договоренности только для того, чтобы имитировать» выполнение обязательств перед избирателями.

Он подчеркнул, что КПУ настаивает на необходимости проведения всеукраинского референдума о необходимости придания русскому языку статуса второго государственного.

П.Симоненко заявил, что фракция КПУ поддержит языковой законопроект во втором чтении, поскольку это станет «хотя бы каким-то шагом вперед».