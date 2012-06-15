Оппозиция в битве за язык готовится к худшему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, лидер «Фронту Змін» Арсений Яценюк в программе «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале ТВі.

В то же время он отметил, что оппозиция может оттянуть на несколько дней принятие данного законопроекта, но при этом добавил: «Если они скупили 234 голоса, то они имеют реальное большинство, поэтому нам надо думать, что мы будем делать в том случае, если произойдет самое худшее".

Также, по словам А.Яценюка, оппозиции необходима победа на парламентских выборах, чтобы иметь минимум 226 голосов, чтобы в случае принятия языкового закона его потом отменить.

"Какие бы они законы не принимали, мы их, во-первых, отменим», - подчеркнул он.

А.Яценюк признал, что языковой законопроект «помогает Партии регионов набрать дополнительно от 3 до 5%». «Им абсолютно все равно, какой закон будет принят и что будет с Украинским государством. Их интересует только удержание власти. Если надо было бы колючую проволоку протянуть между Львовом и Донецком, они бы и это сделали только чтобы получить электоральный рейтинг», - сказал он.

При этом А.Яценюк добавил, что «это инициатива персонально Януковича и его политтехнологов, чтобы повысить электоральный рейтинг Партии регионов».