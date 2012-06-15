Евродепутат: когда Украине давали Евро, то хотели, чтоб было по-другому

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказала депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

«Решение о том, что Украина будет принимать Евро-2012, изначально было политическим и было принято, чтобы поднять уровень демократии», - сказала она.

По мнению Р.Хармс, из-за ухудшения состояния демократии в Украине некоторым европолитикам, которые имеют отношение к принятию этого решения, сейчас «неудобно вспоминать о причинах этого решения».

Р.Хармс отметила, что вчерашняя акция на харьковском стадионе «Металлист» во время матча Нидерланды - Германия, когда евродепутаты развернули плакаты с требованием освобождения политических узников в Украине, была целенаправленной и отражает отношение к проблеме ухудшения состояния демократии в Украине.

В свою очередь, депутат Европарламента Вернер Шульц подчеркнул, что спорта без политики не бывает.

Евродепутаты на брифинге также развернули плакаты, на которых выражается требование освободить политических узников в Украине.