Кириленко внес в языковой законопроект 122 поправки

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

«Я использую свое право на обоснование 122 поправок для того, чтобы еще раз донести всю правду о вреде от языкового законопроекта «регионалов» для украинского народа, украинской экономики и единства украинского общества», - заявил В.Кириленко.

По его мнению, если закон в нынешней редакции будет действовать хотя бы один день, это может привести к катастрофическим последствиям.

«В первые же дни действия нового закона «регионалы» и «тушки» из местных советов единогласно признают русский региональным, а по сути государственным в большинстве областей. Чтобы отменить эти решения, понадобятся месяцы, а то и годы затяжной борьбы. Чтобы такого не произошло, мы должны действовать», - подчеркнул В.Кириленко.