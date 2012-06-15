Кириленко внес в языковой законопроект 122 поправки
Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко внес на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады 122 поправки в законопроект о принципах государственной языковой политики.
«Я использую свое право на обоснование 122 поправок для того, чтобы еще раз донести всю правду о вреде от языкового законопроекта «регионалов» для украинского народа, украинской экономики и единства украинского общества», - заявил В.Кириленко.
По его мнению, если закон в нынешней редакции будет действовать хотя бы один день, это может привести к катастрофическим последствиям.
«В первые же дни действия нового закона «регионалы» и «тушки» из местных советов единогласно признают русский региональным, а по сути государственным в большинстве областей. Чтобы отменить эти решения, понадобятся месяцы, а то и годы затяжной борьбы. Чтобы такого не произошло, мы должны действовать», - подчеркнул В.Кириленко.