Янукович поражен тем, что в США не видят, что сделали оранжевые в Украине

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поражен последней резолюцией Сената США, в которой он заявил о необходимости сохранить завоевания Украины, полученные во время оранжевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Севастополе на митинге в поддержку ПР.

«Когда я увидел, что американский Сенат поддержал создание демократической оранжевой коалиции, я был поражен, что такая образованная страна не читает и не видит, что сделали оранжевые в Украине», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Сенат США на заседании пятницу единогласно принял резолюцию, в которой выражается поддержка завоеваниям "помаранчевой революции" в Украине и подчеркиваются обязательства США продолжать содействие украинскому демократическому процессу.

При этом сенаторы призвали украинских лидеров "преодолеть прежние разногласия и работать совместно для укрепления экономической и политической стабильности в стране".

В резолюции отмечается также, что "народ Украины успешно создал растущую свободную прессу, все более независимую судебную систему, а также уважает права человека и главенство закона, которые укрепляют свободу, стабильность и процветание".