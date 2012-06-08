Украинцы Польши встретят Януковича протестом
Украинцы Варшавы в день открытия Евро-2012 организуют акцию с призывом к европейцам бойкотировать, как они считают, диктаторский режим в Украине.
Об этом сообщил поэт Андрей Любка на странице в Facebook.
"Украинская община Варшавы организует в центре города акцию "Евро в Украине - пир во время чумы". В рамках акции футбольным болельщикам будут раздаваться листовки на польском и английском языке с призывом не оставлять Украину наедине с диктатурой и злом", - написал он.
"Призыв коснется европейцев и европейских политиков, в частности украинцы попросят их бойкотировать украинскую власть, которая устанавливает в стране авторитаризм ... Настало время, когда болеть нужно не за национальную сборную Украины, а за ее людей", - говорится в сообщении.
В акции примут участие украинские писатели, ученые, бизнесмены, музыканты и студенты, которые живут и работают в Варшаве.
Акция начнется в 13:30 возле Королевского замка в Варшаве и двинется центром Варшавы к Национальному стадиону.