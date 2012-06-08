Украинцы Польши встретят Януковича протестом

Об этом сообщил поэт Андрей Любка на странице в Facebook.

"Украинская община Варшавы организует в центре города акцию "Евро в Украине - пир во время чумы". В рамках акции футбольным болельщикам будут раздаваться листовки на польском и английском языке с призывом не оставлять Украину наедине с диктатурой и злом", - написал он.

"Призыв коснется европейцев и европейских политиков, в частности украинцы попросят их бойкотировать украинскую власть, которая устанавливает в стране авторитаризм ... Настало время, когда болеть нужно не за национальную сборную Украины, а за ее людей", - говорится в сообщении.

В акции примут участие украинские писатели, ученые, бизнесмены, музыканты и студенты, которые живут и работают в Варшаве.

Акция начнется в 13:30 возле Королевского замка в Варшаве и двинется центром Варшавы к Национальному стадиону.