Посол ФРГ отмечает давление на СМИ в Украине

Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген Гаймзёт отмечает давление на СМИ в Украине.

Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По мнению посла, большинство телевизионных программ и каналов в Украине аполитичны. «Я замечаю тенденцию развития печатных масс-медиа, что картина в них намного хуже, чем три года назад. Я вижу, что если и нет цензуры, то есть определенное давление, в частности, в отношении телевизионных каналов, там, где речь вообще идет о политике», – сказал Г-Ю.Гаймзёт.

Кроме того, по его словам, наблюдается определенный ограниченный горизонт того, что подается в масс-медиа.

«Это связано не только с властью. То, что не касается Украины, вообще не вызывает никакого интереса. Например, в Японии сейчас была отключена последняя атомная электростанция - в стране, которая настолько зависит от атомной энергетики. Мы видим, насколько "Фукусима" повлияла на Японию. Мне кажется, что это тема, которая была бы интересна и для Украины. Но я об этом нигде здесь не прочитал. В то же время, есть сообщения о том, что будут построены два новых реактора в Хмельницком – при том, что они не очень современные», – отметил посол.