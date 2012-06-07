В КГГА уверяют, что на Андреевском все идет по плану

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя госадминистрации Михаила Кучука, заказчик не обращался в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве по поводу введения в эксплуатацию после реконструкции Андреевского спуска, поскольку работы еще продолжаются.

«Реконструкция улицы еще продолжается, мы ее осуществляем в несколько очередей. В целом в проект реконструкции объекта входит обновление непосредственно спуска и частей улиц, которые к нему примыкают, – Десятинной и Владимирской. На сегодня мы осуществили благоустройство Андреевского спуска, переложили сети на нем, уложили покрытие из брусчатки, отремонтировали фасады домов, обновили внешнее освещение. Однако эти же работы должны быть выполнены и на тех отрезках Десятинной и Владимирской улиц, которые прилегают к спуску», – сообщил М.Кучук.

Лишь после завершения работ на всех названных объектах заказчик будет обращаться в контролирующий орган относительно введения объекта в эксплуатацию, подчеркнули в КГГА.

Кроме того, в КГГА сообщили, что и в самой Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве озвученную ранее информацию о запрещении введения в эксплуатацию Андреевского спуска опровергли.

В КГГА также заявили, что не отвечает действительности информация о якобы невведении в эксплуатацию развязки возле моста Патона. “Заказчик имеет все необходимые разрешения на введение объекта и вскоре получит соответствующий сертификат”, - заверили в КГГА .