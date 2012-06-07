Развязку возле моста Патона в Киеве не ввели в эксплуатацию

Об этом инспекция сообщает на своем официальном сайте.

В частности, у инспекции возникли вопросы относительно занижения категории сложности объекта, который должен принадлежать минимум к IV категории сложности.

Также выявлены работы, которые не соответствуют проектной документации, а именно: ширина проезда на бульваре Дружбы Народов составляет 7 метров вместо запроектированных шести метров, построен двухполосный проезд, а не пешеходный переход, как указано в проекте, технологические проходы построены с отклонениями от документации.

Кроме того, выявлены нарушения в проектной документации.

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве направила предписания заказчику, проектировщику и генеральному подрядчику с требованием устранить выявленные нарушения и наложила штрафные санкции в размере от 90 до 370 минимальных заработных плат.

Как сообщал УНИАН, 5 июня, после ознакомления с движением по новой транспортной развязке в районе моста Патона в Киеве, премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что ее необходимо оснастить дорожными указателями для облегчения ориентации водителей.