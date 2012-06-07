Андреевский спуск запретили вводить в эксплуатацию

Инспекция наложила штрафные санкции на генерального подрядчика и специалиста по техническому надзору.

Основные претензии инспекции касаются качества проведенных работ, в частности, отсутствия в конструкции мощения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции стен существующих зданий и двух слоев глиняного замка, отсутствия основы для укладки булыги из армированного бетона.

Кроме того, во время проверки зафиксировано выполнение строительных работ фасадов зданий на 80%, мощения — на 75%, тротуаров — на 90%, сетей — на 70%. Также не решен вопрос беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и устройства цоколей на домах в связи с понижением тротуаров на один метр.

Генеральному подрядчику строительства направлены предписания с требованиями устранить выявленные недостатки и наложены штрафные санкции в размере 49 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 3 июня т.г. после реконструкции открыли Андреевский спуск.

Реконструкция Андреевского спуска продолжалась с сентября 2011 года.

Раньше председатель КГГА Александр Попов заявлял, что на проведение реконструкции спуска, в частности, замену брусчатки, ремонт фасадов, а также оборудование инженерных сетей потрачено 45 млн грн.