БЮТ поддержал Партию регионов в вопросе о сессии Киевсовета

Фракция БЮТ в Киевском городском совете рассчитывает провести внеочередную сессию Киевсовета 27 сентября, независимо от того, какое решение относительно этого примет столичный председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Об этом сообщил УНИАН депутат Киевсовета от фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

"Сегодня на фракции мы решили провести сессию 27 сентября”, - сказал он.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что самыми главными на этой сессии будут вопросы отставки, прежде всего, Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, а также секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, и отмена нескольких десятков вопросов, связанных с незаконным, с точки зрения фракции, выделением земли. Еще один вопрос, который планируется рассмотреть, - о порядке освещения сессий Киевсовета с целью возобновить их прямую трансляцию на ТРК “Киев”.

На вопрос, хватит ли голосов для проведения сессии, А.БРИГИНЕЦ ответил, что “по тем оценкам, которые сегодня услышал, на сессии будет не меньше 70 депутатов”.

Что же касается необходимого количества голосов для принятия Киевсоветом решений депутат отметил, что во-первых, фракция решила обратиться к депутатам “Нашей Украины” в городском совете, чтобы те поддержали своими голосами вопросы повестки дня. А кроме того, отметил А.БРИГИНЕЦ, “ни одна из провластных в настоящее время в Киевсовете фракций не имеет жесткой позиции в поддержку ЧЕРНОВЕЦКОГО и ДОВГОГО”.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевсовета от Партии регионов, по их информации, передали к руководству городского совета заявление за подписью 21 депутата о проведении внеочередной сессии 27 сентября, от фракции БЮТ аналогичное заявление было подано за подписью, по их информации, 32-35 депутатов. До 24 сентября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен предоставить свое решение относительно созыва внеочередной сессии Киевсовета.

Очередное заседание сессии городского совета назначено на 1 октября.