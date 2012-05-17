Москаль: Руслан Щербань вынужден клеветать на Тимошенко

Об этом заявил депутат от НУНС Геннадий Москаль.

"18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области был найден труп 26-летнего жителя Донецка Дроздова. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Руслан Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Евгения Щербаня) со своим товарищем", - цитирует сообщение Украинская правда.

"Министерство внутренних дел полностью закрыло этот случай от общественности, тщательно контролирует, чтобы никакая информация не попала в СМИ и пытается сфальсифицировать уголовное дело", - отмечает Москаль.

"Вину за убийство планируется возложить на водителя Щербаня-младшего - Новикова, который уже согласился на это (информация из неофициальных источников) за большое вознаграждение", - уточнил депутат.

"За то чтобы избежать уголовной ответственности Щербаня-младшего заставили обнародовать в СМИ клеветническое заявление о причастности Тимошенко к убийству его отца", - заявил Москаль.