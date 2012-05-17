Азаров: за 10 лет решим жилищную проблему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

По его словам, более 30 тыс. семей в 2012 году смогут получить кредиты по программе "Доступное жилье".

«Всего в текущем году в программе "Доступное жилье" могут принять участие более 30 тыс. семей», - сказал Н.Азаров. При этом он отметил, что это число недостаточно велико с учетом того, что улучшения жилищных условий требуют около миллиона семей.

Однако Н.Азаров подчеркнул, что «после долгих лет, когда очередь вообще не двигалась», это является довольно успешным шагом. «Со временем мы выйдем обязательно на кредитование 100-200 тыс. семей ежегодно. И таким образом, за 10 лет решим жилищную проблему», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров сообщил, что на сегодняшний день уже утверждены первые 1 127 квартир в 13 регионах Украины, которые граждане могут приобрести по программе "Доступное жилье".

Как сообщал УНИАН, 27 апреля т.г. на внеочередном расширенном заседании Кабинет министров одобрил программу "Доступное жилье", предусматривающую выдачу кредитов на жилье под 3% годовых.

10 мая министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк сообщил. что министерство готово с 15 мая т.г. начать реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.