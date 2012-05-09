Кличко: через три недели в Киеве должны пройти выборы мэра, но...

Такое мнение он высказал в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

В.Кличко отметил, что по закону выборы мэра Киева должны состояться в последнее воскресенье мая этого года, однако уже можно говорить о том, что они не состоятся вовремя, поскольку парламент должен принять соответствующее постановление не менее чем за 60 дней до выборов.

«На сегодня действующую власть все устраивает. Виртуальный мэр - есть. Киевсовет голосует так, как нужно власти. Глава администрации есть, и он руководит так, как нужно Банковой. Самоуправление в столице уничтожили. Власть это устраивает, поэтому можно только догадываться, когда же состоятся выборы мэра столицы: в июле, в октябре, в мае 2013-го года и состоятся ли вообще», - заявил В.Кличко.

Одновременно он подтвердил, что его политическая сила готовится к выборам в Киеве: «Все депутаты Киевсовета от партии «УДАР» взяли на себя ответственность за каждый район, работают с избирателями». С другой стороны, по словам В.Кличко, донести до киевлян информацию об этой деятельности очень сложно, поскольку все муниципальные СМИ освещают деятельность только Александра Попова. Однако, по словам В.Кличко, именно благодаря тому, что в столице есть рейтинговые кандидаты, есть действенная оппозиция, власть вынуждена работать активнее - делать что-то, чтобы доказать свою нужность людям. Оппозиция побуждает А.Попова хоть что-то делать, считает политик.

Также В.Кличко отметил, что после проведения Евро-2012 некоторые программы по реконструкции дорог и другие проекты будут свернуты, ведь финансирование на них предусмотрели только в рамках подготовки к чемпионату. «Не будем забывать: многое из того, что делается сегодня в Киеве - это расходы бюджета, предназначенного для Евро-2012», - отметил политик.

Отвечая на вопрос, намерен ли «УДАР» выдвигать своего кандидата на выборах мэра Киева, В.Кличко отметил: «Я всегда отстаивал интересы киевлян и буду это делать в дальнейшем. Однако мы сможем заявить об участии представителя партии «УДАР» в выборах мэра только тогда, когда о них объявят, и это логично». «На сегодня мы не знаем, когда будут эти выборы и будут ли они вообще», - подытожил В.Кличко.