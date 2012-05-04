В Кривом Роге 55 активистов голодают в поддержку Тимошенко

Об этом сегодня сообщила председатель Криворожской городской организации «ВО «Батьківщина» Вера Вернигор, информирует сайт партии.

«Мы умоляем Юлию Владимировну прекратить голодовку, которая может быть критической для ее подорванного здоровья, - отметила В.Вернигор. – Мы готовы взять на себя этот протест – голодовку. Действия власти – это надругательство над человеком, над страной».

Средний возраст участников акции – 35-45 лет. Все они надели футболки с надписью «Юля, не голодай, ты нужна Украине!».

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.