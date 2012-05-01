Клинтон требует предоставить послу США возможность встречи с Тимошенко

С таким заявлением выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Фотографии Тимошенко, опубликованные украинским Уполномоченным по правам человека, вызывают дополнительные вопросы к условиям ее содержания под стражей, - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента. - Мы призываем украинские власти обеспечить Тимошенко немедленную медицинскую помощь в надлежащих учреждениях".

В Вашингтоне рассчитывают на то, что власти Украины предоставят послу США в Киеве возможность посетить экс-премьера, отметила Х.Клинтон.

В заявлении также отмечается, что США по-прежнему настаивают на освобождении не только Ю.Тимошенко, но и "других заключенных под стражу членов ее правительства, а также на восстановлении их гражданских и политических прав в полном объеме".