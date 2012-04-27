100 тысяч подписей в защиту Тимошенко и Луценко попали в Страсбург

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Украина – Вперед!», по словам первого заместителя председателя партии, заместителя члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ Евгения Суслова, во время работы сессии ПАСЕ у него состоялась встреча с представителями Мониторингового комитета, изучающими ситуацию в Украине, которым и были переданы подписи украинцев.

«У нас была встреча с членами Мониторингового комитета и депутатами, которые непосредственно занимаются мониторингом ситуации в Украине. Им мы и передали собранные подписи. Кроме того, в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Юлии Тимошенко в Украине, во время нашего пребывания в Страсбурге у нас также были и другие встречи. В частности, по ситуации в Украине мы общались с президентом ПАСЕ Жан-Клодом Миньоном и с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом», – сказал он.

По словам Е.Суслова, европарламентарии были поражены тем, что вопрос политических репрессий в Украине приобрел такой общественный резонанс. Он выразил надежду, что переданные подписи повлияют на окончательное решение ПАСЕ относительно ситуации в Украине.

«Они были поражены тем, что этот вопрос перерастает из политического в общественный, что общественные активисты, общественные лидеры и волонтеры, которые не связаны с политикой, заинтересованы в том, чтобы власть прекратила расправу над политическими оппонентами. Я убежден, что это будет иметь свое отражение в решениях относительно Украины, потому что когда обращаются политические силы – это одно дело, а когда обращаются обычные люди – это уже совсем другое дело, – сказал он.