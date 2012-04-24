Евродепутат: Власти не стоит верить в безнаказанность уничтожения Тимошенко

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Я очень обеспокоен информацией об избиении Ю.Тимошенко. Это абсолютно недопустимо», - сказал депутат.

«Вся ответственность за это лежит на режиме и на Викторе Януковиче», - отметил М.Галер.

Он подчеркнул, что Европейский Союз внимательно следит за ситуацией относительно Ю.Тимошенко, в частности, и за развитием событий в Украине в целом.

Депутат отметил, что власти не стоит верить в возможность безнаказанного уничтожения Ю.Тимошенко, как политически, так и физически.

По его словам, ЕС усилит давление на Украину с целью обеспечения соблюдения демократических стандартов.

«Режим должен быть предупрежден», - отметил М.Галер.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

Сегодня, 24 апреля, защитник С.Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля.

По словам адвоката, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны.