Королевская: партийный список «Украина – Вперед!» будет открытым

00:02, 19 апреля 2012
Политика
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Лидер партии "Украина - Вперед!" Наталья Королевская возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду.

Наталья Королевская готова возглавить партийный список

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом Н.Королевская заявила сегодня во время выступления на Форуме сторонников Партии Натальи Королевской «Украина – Вперед!».

«Мы идем на выборы по списку. Я готова возглавить список нашей партии «Украина – Вперед!», – сказала она.

Н.Королевская также заверила, что партийный список «Украина – Вперед!» будет открытым. «Мы спросим у людей – кого бы они хотели видеть своими представителями во власти. И они выберут их открытым голосованием. Мы составим народный список кандидатов. И, придя в парламент, мы обеспечим тотальный гражданский контроль над властью. С опорой на гражданское общество, на новых лидеров мы обеспечим новое качество политики», – сказала Н.Королевская.

Также она выразила убеждение, что ее команда способна предложить новую экономическую модель, новый план развития страны, которые обеспечат лучшую жизнь большинству украинских граждан.

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