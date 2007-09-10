Витренко о Симоненко, коммунистах и объединении военных флотов

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает нереальным на сегодняшний предложение лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО об объединении военных флотов Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в эфире Севастопольской государственной региональной ТРК лидер ПСПУ по этому поводу заявила, что объединение военных флотов Украины и России является невозможным без образования Союза Украины, России и Беларуси. По ее словам, только после создания такого союза, „флот Украины действительно входит, вместе с Черноморским флотом, в единственное содружество. Но в программе коммунистов - нет Союза. Они вообще проблему создания нового Союза не поднимают. Как они тогда могут объединить флоты?”, - сказала Н.ВИТРЕНКО.

Лидер партии назвала „отвратительным” призыв Петра СИМОНЕНКО не голосовать за ПСПУ. “Знаете, это уже становится отвратительно. Вот если у них не вышло, если они не смогли, то, по крайней мере, не нужно мешать другим”, - отметила она. И прибавила: „Тим более, когда мы войдем в парламент, мы же им поможем. Мы действительно им поможем, и Партии регионов, если они желают отстаивать славянское единство”.