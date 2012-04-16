Посол Франции посетит суд над Тимошенко

Как сообщает « 5-й канал » с ссылкой на МИД Франции, Ф.Зимере должен прибыть в Украину 18 апреля.

Он намерен встретиться с Омбудсманом Ниной Карпачевой, побывать на слушаниях по делу ЕЭСУ и увидеться с Ю.Тимошенко.

Париж призывает украинскую власть придерживаться прав человека и выполнить обязательства перед Советом Европы, а также взятые на декабрьском саммите Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта прокуратура Харьковской области направила в Киевский райсуд Харькова уголовное дело относительно ЕЭСУ. Предварительное слушание дела назначено на 19 апреля. Ю.Тимошенко по делу ЕЭСУ будет судить 36-летний судья Константин Садовский.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.