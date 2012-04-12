Иващенко попросил судей не мямлить

Как передает корреспондент УНИАН, начало приговора стал оглашать председательствующий на процессе судья Сергей Вовк, но его было плохо слышно.

Потом он передал бумаги с текстом приговора своей коллеге судье Оксане Царевич, которая стала читать четко, но быстро.

В связи с этим В.Иващенко попросил суд более четко зачитывать документ. «Читайте четко, разборчиво, вы же от имени Украины оглашаете приговор», - сказал он.