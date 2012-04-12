Иващенко попросил судей не мямлить

10:30, 12 апреля 2012
Политика
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Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко попросил Печерский районный суд Киева более четко читать приговор по его делу.  

Валентин Иващенко

Как передает корреспондент УНИАН, начало приговора стал оглашать председательствующий на процессе судья Сергей Вовк, но его было плохо слышно.

Потом он передал бумаги с текстом приговора своей коллеге судье Оксане Царевич, которая стала читать четко, но быстро.

В связи с этим В.Иващенко попросил суд более четко зачитывать документ. «Читайте четко, разборчиво, вы же от имени Украины оглашаете приговор», - сказал он.

 

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