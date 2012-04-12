Иващенко попросил судей не мямлить
10:30, 12 апреля 2012Политика
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Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко попросил Печерский районный суд Киева более четко читать приговор по его делу.
|Валерий Иващенко попросил судей читать приговор четче
Как передает корреспондент УНИАН, начало приговора стал оглашать председательствующий на процессе судья Сергей Вовк, но его было плохо слышно.
Потом он передал бумаги с текстом приговора своей коллеге судье Оксане Царевич, которая стала читать четко, но быстро.
В связи с этим В.Иващенко попросил суд более четко зачитывать документ. «Читайте четко, разборчиво, вы же от имени Украины оглашаете приговор», - сказал он.
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