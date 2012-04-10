Луганск оказался тесноват для партий двух оппозиционерок

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь ЛОО ВО «Батькивщина» Иван Особов.

По его словам, на площади перед ДК, где лидер партии «Украина – Вперед!» Н.Королевская презентовала программу «Новая экономика – новая страна!», собралось около 70-ти членов партии, представители 14 районных и городских организаций партии ВО «Батькивщина». Участники пикета, развернув плакаты «Наташа – не наша!», "Королевская - проект Партии регионов", «Королевская предала Донбасс!», высказывали свое отношение к предательству, как они считают, Н.Королевской.

Попытки 1-го заместителя председателя ЛОО ВО «Батькивщина» Сергея Линника пройти в зал закончились тем, что его не только не пустили в ДК, но и избили, сказал И.Особов.

Как сообщила телефоном председатель ЛОО ВО «Батькивщина» Ирина Веригина, на место события была вызвана милиция. После опроса свидетелей и непосредственного участника избиения, местного жителя Сергея С., пострадавшего отвезли на освидетельствование.

И.Веригина также сообщила, что презентация закончилась в 18.00. Участники пикета Н.Королевскую так и не увидели. Она входила и выходила из здания ДК через черный ход.