Прокурор не считает нарушением слушание дела Иващенко в конвойной комнате суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Коваль заявил в интервью журналистам.

«Почему вы считаете, что это не нормальная практика, что это нарушение? Нина Ивановна (омбудсмен Н.Карпачева – УНИАН) пришла, она видела – там не было никаких нарушений, там был зал, сколько людей зашло, столько и зашло», - сказал П.Коваль.

По его словам, из-за болезни В.Иващенко начало судебных прений неоднократно переносилось и даже другой подсудимый – бывший управляющий санацией Феодосийского судо-механического завода Сергей Михеев - просил ускорить процесс.

П.Коваль также заметил, что за время его прокурорской практики бывали случаи, когда судебные заседания проходили в конвойных комнатах. «Бывало. В Шевченковском суде», - сказал прокурор.

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Однако со своей стороны Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева называет грубым нарушениям прав человека рассмотрение уголовного дела в конвойной комнате, как это произошло сегодня при рассмотрении дела бывшего врио министра обороны Валерия Иващенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в комментарии журналистам после завершения заседания Печерского райсуда Киева.

«Я первый раз вижу, чтобы судебное заседание проходило в конвойной комнате в Украине. Бесспорно, это является грубым нарушением прав человека», - сказала Н.Карпачева.

По ее словам, она увидела, что один из подсудимых – бывший управляющий санацией Феодосийского судомеханического завода Сергей Михеев находился в так называемом «стакане», а В.Иващенко - лежа на носилках.

Как отметила Омбудсман, в таком состоянии указанные лица находились фактически 5 часов, без доступа к санузлу, без свежего воздуха и возможности выпить воды.

При этом Н.Карпачева отметила, что в таком состоянии находились и все другие участники процесса и конвой.

«Бесспорно, это является ненормальным явлением, когда в таких условиях проходит судебное заседание», - отметила Н.Карпачева.

По ее словам, в так называемом последнем слове «Иващенко правильно отметил, что это должно быть не последнее слово – это не расстрел, это должно быть заключительное слово. И, кстати, здесь я его полностью поддерживаю как Омбудсман».

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Как сообщал УНИАН, утром 9 апреля В.Иващенко из-за неудовлетворительного состояния здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского райсуда Киева. Суд дважды объявлял перерыв в заседании по рассмотрению дела В.Иващенко.

Позже В.Иващенко под конвоем на носилках доставила в суд скорая помощь, а заседание по его делу было перенесено из здания Печерского районного суда Киева, расположенного на улице Гайцана, в здание на улице Крещатик.

На заседание, которое проходило в конвойной комнате, не пустили ни журналистов, ни родственников подсудимого.