Жена Иващенко просит тюремщиков не называть ее мужа заключенным

Жена бывшего врио министра обороны Украины Валерия Иващенко Валентина Иващенко призывает руководство Государственной пенитенциарной службы прекратить в сообщениях для СМИ и в ответах во время переписки называть ее мужа заключенным, поскольку судебный процесс по его делу еще продолжается, судебного решения нет, следовательно, он не является осужденным.

Об этом говорится в письме жены В.Иващенко на имя первого заместителя председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Сидоренко, копия которого передана УНИАН.

«Прежде всего, выражаю свое глубокое возмущение вам лично и тем вашим подчиненным, которые готовили как когда-то ответ, так и сообщение пресс-службы с противозаконными, унижающими человеческое достоинство формулировками в отношении Валерия Владимировича Иващенко», - говорится в письме.

В своем обращении жена бывшего врио министра обороны напоминает руководству ГПтС, что ее муж содержится под стражей в Киевском следственном изоляторе с августа 2010 года – сначала в качестве подозреваемого, потом - обвиняемого, а с марта 2011 года - подсудимого.

В.Иващенко отметила, что на сегодняшний день продолжается судебное заседание, вина В.Иващенко не доказана, он остается человеком не виновным, он не является ни осужденным, ни заключенным. Тем не менее, должностными лицами ГПтС уже в который раз настойчиво употребляется неправомерное определение «заключенный Иващенко В.В.», добавила она.

В.Иващенко обратила внимание руководства ГПтС на то, что незаконность такого определения уже неоднократно отмечали как ее муж, так и его адвокаты. «Я надеюсь, что, занимая свою нынешнюю должность, вы имеете юридическое образование (а не только диплом юриста), поэтому считаю необходимым напомнить вам о законодательстве, которое определяет и регламентирует деятельность пенитенциарной системы, а также – права человека, который содержится в том или ином заведении ГПтСУ. Речь идет, прежде всего, о Конституции Украины и, в частности, о законе Украины «О предварительном заключении» (один из тех законов, положениями которого должностные лица ГПтСУ должны руководствоваться повседневно)», - напоминает в своем письме к С.Сидоренко жена В.Иващенко.

При этом она напомнила, что указанный закон содержит единственное определение лиц, содержащихся в следственных изоляторах: «лица, взятые под стражу», а не «заключенные».

«Следовательно, вы и ваши подчиненные должны понимать недопустимость подобных произвольных высказываний, которыми унижается человеческое достоинство, нарушаются нормы законов, Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», - отметила В.Иващенко.

Кроме того, в своем письме она отдельно обращает внимание руководства ГПтС и выражает возмущение «откровенной, неприкрытой ложью, опубликованной на сайте ГПтСУ 30 марта 2012 года, о том, что якобы по возвращении с судебного заседания «врачами Киевского СИЗО В.Иващенко был проведен медосмотр. Каких-либо жалоб или заявлений заключенный не подавал».

«В действительности, как мне стало известно уже 2 апреля, это не отвечает действительности, его никто по возвращении в СИЗО не осматривал. Так для чего же это лживое сообщение? Чтобы в очередной раз «засвидетельствовать», что В.Иващенко чувствует себя почти здоровым и уже не нуждается в полноценном специализированном лечении, которое в условиях СИЗО невозможное?», - спрашивает В.Иващенко у первого заместителя председателя ГПтС.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана меру пресечения – взятие под стражу.