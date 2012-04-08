Повстанцы передадут сына Каддафи официальным властям

В ближайшие дни обвиняемый будет переведен из места заключения в городе Зинтан в тюрьму Триполи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское информагентство МЕНА.

Как заявил представитель Ливии в Международном уголовном суде в Гааге Ахмед аль-Джихани, его страна в очередной раз подтвердила свой отказ передать Сейфа аль-Ислама в МУС и намерена судить его в Триполи. "В ближайшие дни Сейф Каддафи будет передан повстанцами Зинтана официальным властям в Триполи и помещен в столичную тюрьму. Кроме того, он уже дал согласие на назначение для него адвоката", - сказал аль-Джихани.

Он опроверг появившуюся в ряде европейских СМИ информацию о том, что сын Каддафи подвергся в тюрьме физическому насилию. "С ним обращаются хорошо. Его посетили врачи и проверили состояние здоровья. Кроме того, ему была проведена хирургическая операция на пальцах руки", - сообщил аль-Джихани.

Переходный национальный совет (ПНС) Ливии неоднократно заявлял, что 39-летний Сейф аль-Ислам должен предстать перед ливийским судом, а не перед МУС, который выдал ордер на его арест по обвинению в преступлениях против человечности в ходе вооруженного противостояния в стране.

Сын Каддафи в ноябре 2011 года был арестован представителями вооруженных формирований ПНС Ливии при попытке пересечь границу с Нигером. Спустя несколько часов его доставили в город Зинтан на северо-западе Ливии.