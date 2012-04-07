Томенко заявляет, что большинство на следующей неделе возьмется за отмену соцльгот

Представители большинства в Верховной Раде нивелируют все социальные инициативы Президента Виктора Януковича, настаивая на рассмотрении уже на будущей неделе законопроекта во втором чтении относительно выполнения судебных решений, которым предусмотрена отмена льгот многим категориям.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

«Чиновники и депутаты большинства настаивают на рассмотрении печально известного законопроекта № 9127 «О государственных гарантиях выполнения судебных решений» на следующей пленарной неделе с 10 по 13 апреля», - сказал Н.Томенко. Он отметил, что такие инициативы в очередной раз подтверждают, что социальные инициативы Президента и его команды являются одноразовыми, а в целом вся их социальная политика направлена против значительного количества украинцев.

«Председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей Кивалов обратился в согласительный совет с предложением рассмотреть этот законопроект, мотивируя это тем, что с аналогичным предложением в комитет обратился министр юстиции», - сказал он. Н.Томенко напомнил, что этот законопроект планировалось рассматривать еще осенью прошлого года, однако под давлением общественности и оппозиции его отложили. Н.Томенко напомнил, что бюджетом текущего года уже приостановлены действия льгот для ряда категорий, а соответствующим законопроектом вообще предлагается их отменить.

«Тот факт, что правительство продолжает линию на зачистку законодательства в части социальной поддержки самых бедных слоев населения говорит о том, что социальные инициативы Президента рассчитаны исключительно на предвыборную кампанию», - добавил Н.Томенко.

Вице-спикер сказал, что оппозиция вновь будет делать все, чтобы не допустить принятия этого документа в целом.

Справка УНИАН. 9 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№ 9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября 2011 года парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений".

20 октября Верховная Рада Украины также планировала рассмотреть этот законопроект.

В тот же день депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировали трибуну Верховной Рады с требованиями снять с рассмотрения проект закона о гарантиях государства относительно выполнения судебных решений.