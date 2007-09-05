В 2009 г. минимальная зарплата достигнет уровня прожиточного минимума

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в 2009 году в Украине минимальная зарплата будет на уровне прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Кабинете министров.

По словам Н.АЗАРОВА, на 2008 год планируется, что соотношение минимальной заработной платы и прожиточного минимума будет на уровне 90,3%. «Год назад этот показатель был на уровне 75%», - добавил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, сегодня соотношение минимальной зарплаты и прожиточного минимума составляет 74,9% и в декабре 2007 года достигнет 81%.

Минфин в проекте бюджета на 2008 год предлагает с 1 января 2008 года установить размер минимальной заработной платы на уровне 505 грн., с 1 апреля - 515 грн., с 1 октября - 565 грн. На эти цели планируется дополнительно направить 12,5 млрд. грн.

Законом «О государственном бюджете Украины на 2007 год» предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. в месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 грн.

С 1 октября 2007 года прожиточный минимум будет повышен с 406 до 411 грн.