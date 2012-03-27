Украинская партия влилась в «Гражданскую позицию» Гриценко

Украинская партия самораспускается и присоединяется к партии «Гражданская позиция».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщает сайт Калушской газеты «Вікна». По информации газеты, вчера, 26 марта, в Калуше Ивано-Франковской области состоялся второй этап четвертого съезда Украинской партии, который принял решение о прекращении деятельности партии путем ликвидации (самороспуска). Председатель Украинской партии, городской председатель Калуша Игорь Насалик на своей странице в Facebook сообщил, что «Принятый Закон о выборах создан для того, чтобы у оппозиционных сил не было никакого шанса и никакого инструмента, чтобы влиять на судьбу страны». По его мнению, «было понятно, что без объединения ни одна из оппозиционных сил не пройдет, а те, которые пройдут без объединения, превратятся в статистов и если мы уступим собственным амбициям и не станем на одной платформе и организационно, и идейно, мы отбросим страну еще на 5 лет назад, и для страны такой проигрыш будет фатальным».

И.Насалик считает, что «события 22 января также доказали, что попытки блокирования без поиска компромиссов не приводят ни к чему. Практика показала, что блоки нескольких партий без слияния неустойчивы и при маленьком толчке ветра они разлетаются оскорбленные и самонадеянные, что все смогут преодолеть самостоятельно. Сегодня стало вполне понятно, что лишь кардинальные решения могут стать эффективными. Потому в Калуше и состоялся съезд Украинской партии, который завершился самороспуском партии с целью объединения сил с партией «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Депутаты съезда единогласно приняли такое решение».

«Это первый шаг к объединению двух опытов, - убежден И.Насалик. - Украинская партия - молодая партия, но смогла получить поддержку на местных выборах на уровне парламентских партий, например в Прикарпатье, лишь потому, что кандидаты которых она объединила, имели авторитет среди населения. Они делали простые вещи, которые давно задекларированы государством, но считались утопическими и не работающими... Пусть это все прозвучало пафосно, но я уверен, что лишь на одной организационной основе даже, если это порой потеря самоидентификации, может быть результат. В противном случае это одуванчиковые структуры, имеющие целью лишь трудоустройство кучки политиков… Для того, чтобы создавать правила общего существования, а именно этим являются Законы, надожно идти с готовым планом, с умением и пониманием, с доказательствами результата».

Лидер Украинской партии утверждает, что партийные организации, которых около 200 по всей Украине, «приняли сознательное, нелегкое решение и предложение «Гражданской позиции» о слиянии на одной политической и идеологической основе».

Для создания обновленной «Гражданской позиции» партия должна провести съезд, который сформирует новый политический совет партии, в который будут входить на паритетных принципах функционеры Украинской партии и «Гражданской позиции». Сейчас же УП объясняет прекращение деятельности необходимостью усиления оппозиционной политической силы ради прохождения в Верховную Раду.

Как отметил городской председатель Калуша, председатель Политсовета УП И.Насалик партия вела переговоры о сотрудничестве с Валентином Наливайченко, Николаем Катеринчуком, и, собственно, после длительных переговоров, пришла к согласию об объединении с партией А.Гриценко. Объединение состоится на паритетных принципах. Уже в ближайшее время будут сформированы новосозданные местные организации, которые возглавят функционеры той партии, которая в регионе имеет более сильные позиции. Сам И.Насалик пока свою должность в «Гражданской позиции» не уточняет, отмечая, что готов быть даже рядовым членом. УП надеется, что объединенный список получит поддержку на выборах в Верховную Раду.

Сам бренд «Украинской партии», возможно, будет сохранен и позже - реанимируется, хотя возможность разъединения партий И.Насалик исключает. Теперь членам УП рекомендовано вступать в ряды «Гражданской позиции».