Депутаты ушли домой, а прожиточный минимум остался... тот же

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал ни одного из законопроектов, которые касались гарантий ответственности государства за возвращение сбережений граждан.

Также депутаты не поддержали законопроекты относительно недопущения ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины и проект постановления об увеличении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2012 году.