«БЮТ-Батькивщина» требует Пшонку в ВР

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует, чтобы в Верховную Раду прибыл генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА и проинформировал о причинах недопуска народных депутатов в Качановскую исправительную колонию, где отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ.

Он отметил, что именно по этой причине фракция заблокировала работу парламента.

С.СОБОЛЕВ сообщил, что в данное время проходит заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

С.СОБОЛЕВ отметил, что сегодня в нарушение законодательства Украины народных депутатов не пустили в Качановскую колонию.

Как сообщал УНИАН, на заседании парламента лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что сегодня 30 журналистов допустили в колонию, но в то же время не пускают народных депутатов Украины.

Позже первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК после телефонного разговора с руководством колонии заявил, что группу народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" допустили в Качановскую колонию.

По данным А.МАРТЫНЮКА, в частности, в колонию попали Сергей ШЕВЧУК, Елена ШУСТИК, Евгений ДОБРЯК, Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ, Антонина БОЛЮРА, Елена БОНДАРЕНКО, Элина ШИШКИНА и Владимир ФИЛЕНКО.

По словам А.МАРТЫНЮКА, решается вопрос с руководством колонии, в каких именно помещениях смогут побывать народные депутаты.