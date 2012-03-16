Госкомитет дал команду пиарить Януковича?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой разобраться в ситуации с вмешательством Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины в работу областных телерадиокомпаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в своем обращении он отметил, что, как стало известно из сообщений в средствах массовой информации, 13 марта с грифом «срочно» председатель Госкомитета телевидения и радиовещания Александр КУРДИНОВИЧ направил генеральным директорам областных и региональных гостелерадиокомпаний письма, в которых просит «срочно создать (или адаптировать существующие форматы теле- и радиопрограмм) и запустить в эфир с 15 марта специальные линейки программ с участием руководителей и/или представителей органов местной власти, известных специалистов и экспертов».

Эти программы, как говорится в письме, должны быть посвящены «разъяснению и обсуждению социальных инициатив, озвученных Президентом ЯНУКОВИЧЕМ на расширенном заседании Кабинета министров, состоявшемся 7 марта», и выходить в эфир дважды в неделю. Кроме того, как сообщают СМИ, местные ТРК также получили письма от Госкомтелерадио с просьбой разместить в вечерних выпусках новостей или в рамках специальных рубрик ряд сюжетов о деятельности Президента и правительства.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в законодательстве Украины четко прописан ряд норм относительно независимости творческой деятельности СМИ и журналистов, запрещения цензуры, права на получение объективной информации и тому подобное.

Кроме того, вице-спикер напомнил, что статья 171 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за препятствование журналистской деятельности.

Ввиду этого, Н.ТОМЕНКО попросил генпрокурора проверить изложенную информацию и принять все необходимые меры для обеспечения неуклонного выполнения норм законодательства Украины относительно независимости журналистской деятельности, и в случае необходимости привлечь виновных в нарушениях упомянутых норм закона к ответственности.