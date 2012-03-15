Депутаты сделали выбор между Захаровым и Лутковской

В Верховной Раде завершилось тайное голосование за избрание нового Уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.45 члены Счетной комиссии ВР опечатали две урны для голосования, и забрали их в помещение, где будет проходить подсчет голосов.

Голосование длилось в течение одного часа.

В бюллетень для голосования были включены две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА и Валерии ЛУТКОВСКОЙ.