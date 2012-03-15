Депутаты сделали выбор между Захаровым и Лутковской

15:04, 15 марта 2012
Политика
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Члены Счетной комиссии ВР опечатали две урны для голосования, и забрали их в помещение, где будет проходить подсчет голосов.  

Претенденты на должность Омбудсмана Евгений Захаров и Валерия Лутковская в зале заседаний ВР. Киев, 15 марта

В Верховной Раде завершилось тайное голосование за избрание нового Уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.45 члены Счетной комиссии ВР опечатали две урны для голосования, и забрали их в помещение, где будет проходить подсчет голосов.

Голосование длилось в течение одного часа.

В бюллетень для голосования были включены две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА и Валерии ЛУТКОВСКОЙ.

 

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