Депутаты сделали выбор между Захаровым и Лутковской
15:04, 15 марта 2012Политика
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Члены Счетной комиссии ВР опечатали две урны для голосования, и забрали их в помещение, где будет проходить подсчет голосов.
Претенденты на должность Омбудсмана Евгений Захаров и Валерия Лутковская в зале заседаний ВР. Киев, 15 марта
В Верховной Раде завершилось тайное голосование за избрание нового Уполномоченного ВР по правам человека.
Как передает корреспондент УНИАН, в 14.45 члены Счетной комиссии ВР опечатали две урны для голосования, и забрали их в помещение, где будет проходить подсчет голосов.
Голосование длилось в течение одного часа.
В бюллетень для голосования были включены две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА и Валерии ЛУТКОВСКОЙ.
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