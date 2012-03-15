Захаров обещает быть равноудаленным от всех политических сил

Кандидат на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Евгений ЗАХАРОВ заверяет, что будет равноудаленным от всех политических сил в случае его избрания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рассмотрения в парламенте соответствующего вопроса.

По его словам, Омбудсман должен исповедовать принцип «независимости от политических сил и от власти», защиту прав человека независимо от политической принадлежности и максимальную честность в предоставлении информации обществу.

Е.ЗАХАРОВ также заметил, что сегодня норма Конституции Украины о том, что защита прав человека является приоритетом, выглядит как издевательство.

«Нельзя не видеть те тенденции, которые приобрели силу за последние два года», - сказал он.