Литвин говорит, что его книга не стоит бюджетных денег
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин будет просить изъять его фамилию из реквизитов книги «История украинского парламентаризма»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет просить изъять его фамилию из реквизитов книги «История украинского парламентаризма», если она будет переиздана за бюджетные средства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом говорится в письме В.ЛИТВИНА на имя председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Александра КУРДИНОВИЧА по поводу переиздания книги "История украинского парламентаризма".
В своем письме В.ЛИТВИН отмечает, что из публикаций в СМИ и из общения с журналистами он с удивлением узнал о том, что переиздание книги «История украинского парламентаризма» рассматривается в перечне книжных социально значимых проектов, предложенных для участия в программе «Украинская книга» 2012 года за счет государственного бюджета.
«В связи с этим сообщаю, что ни как председатель редакционного совета, ни как член авторского коллектива издания соответствующей инициативы не рассматривал и, тем более, не выявлял» - подчеркнул В.ЛИТВИН.
Также он сообщил, что на этот счет не было никаких консультаций со стороны издательства и с руководителем авторского коллектива издания академиком НАН Украины Валерием СМОЛИЕМ. «Моя позиция заключается в том, что эта работа, при всей ней важности, не принадлежит к социально значимым изданиям, а соответственно и не может издаваться за счет государственного бюджета» - отметил В.ЛИТВИН и добавил, что если и вести речь о переиздании этой книги, то только после соответствующей доработки и дополнения.
В.ЛИТВИН также отметил, что просит прислушаться к его предложению и не вносить эту книгу в перечень книг, которые будут издаваться за счет государственного бюджета.
«В случае, если мое мнение не будет учтено, прошу снять мою фамилию с реквизитов издания», - подчеркнул спикер.