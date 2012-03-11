Янукович поздравил Далю Грибаускайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Литовской Республики Далю ГРИБАУСКАЙТЕ по случаю национального праздника - Дня восстановления независимости Литовской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава Украинского государства выразил уверенность, что «динамичное сотрудничество между Украиной и Литвой, сопровождающееся активным политическим диалогом на всех уровнях, и в дальнейшем будет углубляться».

В.ЯНУКОВИЧ выразил благодарность руководству Литвы за решительность и последовательность политики, которую Литовское государство демонстрирует в институтах ЕС, поддерживая евроинтеграционные стремления Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Д.ГРИБАУСКАЙТЕ хорошего здоровья и успехов в ее ответственной государственной деятельности, а также мира и процветания дружественному литовскому народу.