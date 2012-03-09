Мама Тимошенко не может приехать в Харьков

Мама Юлии Тимошенко, Людмила Николаевна, не смогла приехать на свидание в Качановскую исправительную колонию в Харьков, потому что плохо себя чувствует.

"Людмила Николаевна, к сожалению, не смогла приехать по состоянию здоровья. Она, конечно, очень хотела увидеть Юлию Владимировну, но состояние здоровья не позволило ей приехать", - сказал журналистам защитник Тимошенко Сергей Власенко.



По его словам, длительное свидание Тимошенко с дочерью Евгенией началось в пятницу около 12:30.

Он отметил также, что не смог встретиться с Тимошенко: "Хотя сегодня в Качановской колонии рабочий день, мне по непонятным причинам запретили встретиться с Юлией Владимировной перед началом свидании. Мотивировали это тем, что вроде бы свидание уже началось. На мой вопрос "с кем свидание?", ответили "с Женей". Я говорю: "как может быть с Женей свидание, если она сидит возле меня?" - приводит рассказ Власенко Украинская правда.

Он сообщил также, что в комнату длительных свиданий Тимошенко не могла дойти сама - ей помогли сотрудники колонии: "Она не передвигается сама. Ей помогли добраться до комнаты свиданий работники Качановской колонии. Поэтому мне абсолютно непонятно, почему точно также ее нельзя было также доставить в комнату краткосрочных свиданий несколько дней назад, когда приезжал сюда Турчинов", - сказал Власенко.