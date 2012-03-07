Литвин хочет, чтобы округа нарезала Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что именно парламент должен утверждать границы избирательных округов, а не Центральная избирательная комиссия, как это осуществляется в настоящее время.

Такое мнение он высказал в эфире Украинского радио.

По убеждению председателя ВР, чтобы прекратить спекуляции вокруг “нарезания округов”, нужно было бы их сформировать по примеру проведения выборов в 2002 году.

В то же время, добавил он, округа нужно сформировать с учетом тех изменений в количестве населения, которые произошли на каждой территории.

“Затем публично вынести это на рассмотрение Верховной Рады и решением Верховной Рады, на основании согласования конституционного большинства принять решение”, - сказал В.ЛИТВИН.

Он выразил убеждение, что решение о формированиях округов, которые будет принимать ЦИК, будут подвергаться критике, потому что некоторые политики будут утверждать, что одна часть Комиссии “пережала другую”.

Спикер подчеркнул, что необходимо внести изменения в законодательство и предоставить парламенту право утверждать территории округов.

“Это было бы сделано публично, на основании согласования интересов представителей разных политических фракций, что позволило бы не спекулировать и не использовать взаимные обвинения по этому поводу”, - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что власть должна фальсифицировать результаты парламентских выборов благодаря законодательному перераспределению избирательных округов в Украине.

«По указанию Администрации Президента, правящей партией внесено представление в Конституционный Суд (относительно положения закона об одновременном баллотировании кандидатов в народные депутаты по партийным спискам и в мажоритарных округах – УНИАН), цель которого - начать процесс деформации, ревизии избирательного законодательства. Сейчас в Администрации Президента отработаны изменения к закону (о выборах народных депутатов – УНИАН), которые планируют зарегистрировать в ближайшее время. И для этого депутатам от партии власти поручено подыскивать в парламенте «тушку». То есть, не от Партии регионов – какого-то изменника, который внесет проработанный в Администрации Президента законопроект относительно изменений к избирательному законодательству», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он объяснил, что этими изменениями к избирательному законодательству планируется ввести привязку избирательных округов к регионам, несмотря на количество населения в каждой области. По словам А.ТУРЧИНОВА, в частности, предусматривается уменьшить по одному избирательному округу в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, и увеличить на три количество избирательных округов в Донецкой области и по одному - в Крыму, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.