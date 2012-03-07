На Азарова подали в суд за язык
09:31, 07 марта 2012Политика
1975
Житель Лисичанска Луганской области Виталий Шведов требует увольнения премьера Николая Азарова из-за незнания украинского языка
Житель Лисичанска Луганской области Виталий Шведов требует увольнения премьера Николая Азарова из-за незнания украинского языка.
Соответствующий иск против Высшего административного суда он подал 13 февраля, сообщает "Лисичанск как он есть".
В иске он требует от Верховной Рады отменить постановление от 11 марта 2010 года о назначении на должность премьера Николая Азарова.
Причиной является несоответствие требованиям законодательства Украины Азарова в части владения государственным языком.
Как известно, после отмены политреформы, премьера избирает и назначает президент по согласию Верховной Рады, прекращает полномочия премьера и принимает решение о его отставке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter