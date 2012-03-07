На Азарова подали в суд за язык

Житель Лисичанска Луганской области Виталий Шведов требует увольнения премьера Николая Азарова из-за незнания украинского языка.

Соответствующий иск против Высшего административного суда он подал 13 февраля, сообщает "Лисичанск как он есть".

В иске он требует от Верховной Рады отменить постановление от 11 марта 2010 года о назначении на должность премьера Николая Азарова.

Причиной является несоответствие требованиям законодательства Украины Азарова в части владения государственным языком.

Как известно, после отмены политреформы, премьера избирает и назначает президент по согласию Верховной Рады, прекращает полномочия премьера и принимает решение о его отставке.

Украинская правда