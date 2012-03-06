Монтян убеждает, что представителей ОБСЕ не должны пускать к Тимошенко

Представители Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе согласно украинскому законодательству не имеют права посещать заключенных. Об этом в комментарии УНН сообщила юрист Татьяна Монтян.

"К заключенному могут пройти или адвокат, или родственники. Представители ОБСЕ ни те, ни другие", - отметила юрист.

Представители Европейского комитета по предотвращению пыток имеют право на посещение, но свои действия они должны согласовывать с Министерством иностранных дел.

"Я не слышала, чтобы у кого-то еще из Европы кто-то приезжал, если уж говорить о Юлии Владимировне Тимошенко... Раньше такого не случалось и никому наши заключенные не были нужны. А тут вдруг началось", - отметила юрист.

Т.Монтян считает, что необходимо четко прописать нормы и условия посещения заключенных и выяснения условий их содержания представителями международных организаций.

Напомним, представители ОБСЕ посетили Качановскую колонию, где сейчас отбывает семилетний срок заключения Ю.Тимошенко.

Представители международной организации настаивали на встрече с заключенной Ю.Тимошенко.