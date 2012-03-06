«Скандальная» комиссия по демократии забраковала проект УПК Януковича

Комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права пришла к выводу, что принятый в первом чтении проект нового Уголовного процессуального кодекса Украины необходимо существенно доработать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены Комиссии сообщили во время 7-го пленарного заседания Комиссии, представляя проект заключения относительно проекта УПК, одобренного Верховной Радой Украины 9 февраля.

Комиссия считает, что проект УПК в значительной степени не отвечает требованиям Конституции Украины, положениям Европейской конвенции по правам человека, требованиям ряда резолюций и рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно институтов, которые обеспечивают верховенство права, и относительно обязанностей и обязательств Украины перед Советом Европы.

«Поэтому проект нуждается в существенной доработке с целью приведения его в соответствие с требованиями Конституции Украины и к европейским стандартам», - отмечается в проекте заключения Комиссии.

Член Комиссии, доктор юридических наук Николай ХАВРОНЮК, который представил проект заключения Комиссии, отметил, что Украина среди стран Европы имеет самый больший по объему Уголовный кодекс, статьи которого переполнены оценочными суждениями. При этом Украина имеет один из самых высших в мире индексов коррупции. «В том числе, в правоохранительных органах и судах. Так и получается, что украинские граждане одни из наиболее незащищенных в правовом измерении», - подчеркнул Н.ХАВРОНЮК.

Он отметил, что нужно принять такой УПК, который дал бы возможность окончательно прекратить практику незаконных задержаний, пыток и длительного содержания граждан под стражей, практику фальсификации уголовных дел и выборочное правосудие.

В частности, в проекте заключения Комиссии отмечается, что в поданном Президентом УПК в целом сохранился основной контекст реформы уголовного судопроизводства – усиление защиты прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых лиц, обеспечение равенства и состязательности сторон обвинения и защиты, увеличение роли суда на стадии досудебного расследования и пр.

Однако, несмотря на позитивные элементы проекта УПК образца 2012 года, ему присущи существенные недостатки, которые «могут свести на нет его позитив». Особенно критическим является то, что в нем не соблюдены требования отдельных конституционных принципов по защите прав и свобод человека и гражданина и общих основ уголовного производства, хотя намерение относительно этого задекларировано.

В проекте своего заключения члены Комиссии отмечают, что, вопреки конституционным предписаниям и требованиям, которые вытекают из принципа верховенства права, относительно законности, состязательности, диспозитивности, а также положениям Концепции реформирования уголовной юстиции, которая предусматривает принятие нового УПК одновременно с новыми законами о прокуратуре и об адвокатуре – по проекту УПК сохраняется нереформированная система органов досудебного расследования и прокуратуры.

Н.ХАВРОНЮК отметил, что, в частности, нужно более четко определить в уголовном процессе место следователя и прокурора; выполнить требования пункта 9 Переходных положений Конституции относительно прокуратуры, поскольку сохранение следственных подразделов в органах государственной безопасности является признаком «полицейского» государства.

Также он отметил, что проект УПК, по существу не соответствует принципу habeas corpus как непременному условию гарантирования и обеспечения верховенства права, что в целом обусловливает несоответствие законопроекта требованиям Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также Комиссия требует создания качественного института присяжных, а также изменить положения УПК, которыми санкционируется задержание без соответствующего судебного решения на протяжении 72 часов какого-либо задержанного.

Н.ХАВРОНЮК сообщил, что необоснованным является применение такого критерия, как «тяжесть уголовного правонарушения» для определения максимальных сроков содержания под стражей и максимальных сроков досудебного расследования.

Комиссия постановила принятое заключение направить на рассмотрение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

20 февраля председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ сообщил, комитет получил более тысячи поправок к проекту УПК, но при этом поправки можно было вносить только до 23 февраля. По словам В.ШВЕЦА, комитет составит сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, в которой будут отображены "абсолютно все предложения".